Puma в III квартале снизила чистую прибыль до 127,8 млн евро

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma SE в третьем квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 3% - до 127,8 млн евро - с 131,7 млн евро годом ранее, сказано в его отчетности.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась на 0,3% и составила 237 млн евро.

Выручка Puma уменьшилась на 0,1% - до 2,308 млрд евро, но без учета изменения курса обмена валют показатель вырос на 5%.

Продажи в Северной и Южной Америке составили 872,2 млн (повышение на 11,4% с поправкой на курсовые колебания), в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) - 1,006 млрд евро (подъем на 0,8%).

Реализация обуви выросла на 9,3% (до 1,24 млн евро), аксессуаров - на 2,9% (до 304 млн евро), в то время как продажи одежды сократились на 0,7% (до 764 млн евро).

Валовая рентабельность Puma в минувшем квартале поднялась до 47,9% по сравнению с 47,1% годом ранее.

Операционные расходы выросли на 1,1% и достигли 873,4 млн евро.

Компания подтвердила прогноз на 2024 год, предусматривающий рост продаж на 4-6% без учета валютных колебаний и EBIT в диапазоне 620-670 млн евро.

С начала 2024 года капитализация Puma упала почти на 21% (до 6,3 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX поднялся на 15,7%.