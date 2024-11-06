Трамп заявил о победе на выборах президента США

Он назвал это невероятным политическим триумфом

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп заявил о своей победе на выборах главы государства, отметив, что намерен исправить ситуацию в стране.

"Сейчас очевидно, что мы достигли самой невероятной политической победы. Такой победы наша страна еще никогда не видела", - сказал он, выступая перед своими сторонниками.

Трамп заявил, что решит вопрос с нелегальной иммиграцией и другие проблемы, с которыми сталкиваются США.

Он поблагодарил американский народ за поддержку, а также выразил благодарность своим сторонникам, в том числе предпринимателю Илону Маску, бизнесмену и президенту UFC Дэйне Уайту и независимому кандидату, который позже присоединился к кампании Трампа - Роберту Кеннеди младшему.

Трамп пообещал американцам, что они смогут "вернуть реальный контроль над своей страной". Он заявил, что будет решать проблему госдолга США и снизит налоги.

Говоря о потенциале Соединенных Штатов, Трамп предположил, что его страна обладает большими запасами нефти, чем любое другое государство. "У нас больше этого "жидкого золота", чем у России, Саудовской Аравии", - сказал он.

Кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, назвал победу экс-президента "самым потрясающим реваншем в истории американской политики". Вэнс пообещал, что теперь следующая американская администрация добьется "столь же потрясающего успеха в сфере экономики".

Трамп в ходе выступления перед сторонниками также сообщил, что республиканцы обеспечили большинство в Сенате.

"Америка наделила нас беспрецедентным мощным мандатом. Мы получили обратно контроль в Сенате", - сказал политик.

"И похоже, мы также сохраним контроль в Палате представителей", - добавил он.

Американские СМИ, следящие за подсчетом голосов, также сообщают о победе республиканцев в Сенате и о положительной для них динамике на выборах в Палату представителей.