Доллар США резко укрепляется на результатах президентских выборов в США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США резко дорожает в среду на результатах президентских выборов в Штатах, победителем которых стал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 1,94%, более широкий WSJ Dollar Index - 1,47%.

Курс евро к доллару по данным на 16:20 по московскому времени упал на 2%, до $1,0707, стоимость фунта стерлингов в паре с американской валютой снизилась на 1,4%, до $1,2858.

В ходе предвыборной кампании 78-летний Трамп обещал оживить экономику США и улучшить условия жизни американцев. Среди озвученных им планов - снижение налогов для бизнеса, подъем торговых пошлин, смягчение регуляторных ограничений, в том числе в финансовом и нефтегазовом секторах, а также борьба с мигрантами и повышение доступности жилья.

Эксперты полагают, что реализация анонсированных Трампом планов усилит инфляционное давление в Штатах и вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики.

Если прогресс в замедлении инфляции остановится, Федрезерв будет вынужден ослабить темпы смягчения политики, а в случае ускорения инфляции - вернуться к подъему базовой ставки, пишет Barron's.

Очередное заседание ФРС пройдет 6-7 ноября, эксперты ждут снижения ставки американским ЦБ на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

В четверг также состоится заседание Банка Англии. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагает, что британский ЦБ также опустит ставку на 25 б.п., до 4,75%.

Курс доллара относительно иены увеличился в ходе торгов в среду на 1,7%, до 154,23 иены. В паре с офшорным юанем доллар подорожал на 1,3%, до 7,1954 юаня.