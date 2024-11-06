Спикер Палаты представителей назвал Трампа избранным президентом США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду заявил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным президентом США.

"Дональд Трамп теперь наш избранный президент. Его выбрал американский народ для руководства страной в тех обстоятельствах, в которых мы находимся", - приводят американские СМИ слова республиканца Джонсона.

Он также отметил, что теперь, благодаря победе Трампа, в Америке "снова есть надежда".

Спикер добавил, что республиканцы в Палате представителей готовы незамедлительно действовать, чтобы реализовывать политический курс избранного президента.

Ранее ряд ведущих американских СМИ сообщил, что Трамп, согласно поступившим оценкам, набрал достаточно голосов для победы на выборах. Ожидается, что в скором времени он выступит перед сторонниками.