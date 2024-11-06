Поиск

Спикер Палаты представителей назвал Трампа избранным президентом США

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в среду заявил, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп стал избранным президентом США.

"Дональд Трамп теперь наш избранный президент. Его выбрал американский народ для руководства страной в тех обстоятельствах, в которых мы находимся", - приводят американские СМИ слова республиканца Джонсона.

Он также отметил, что теперь, благодаря победе Трампа, в Америке "снова есть надежда".

Спикер добавил, что республиканцы в Палате представителей готовы незамедлительно действовать, чтобы реализовывать политический курс избранного президента.

Ранее ряд ведущих американских СМИ сообщил, что Трамп, согласно поступившим оценкам, набрал достаточно голосов для победы на выборах. Ожидается, что в скором времени он выступит перед сторонниками.

Дональд Трамп США Республиканская партия Майк Джонсон Палата представителей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что считает своей целью прекращение войн в мире

Трамп заявил о победе на выборах президента США

Трамп, согласно прогнозам, побеждает на президентских выборах в США

Трамп, согласно прогнозам, побеждает на президентских выборах в США

Трамп, согласно прогнозам, лидирует в "колеблющейся" Пенсильвании

Трамп вплотную приблизился к избранию, лидируя в "колеблющейся" Джорджии

Трамп вплотную приблизился к избранию, лидируя в "колеблющейся" Джорджии

Республиканцы получают большинство в Сенате Конгресса США

Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

The New York Times оценивает шансы Трампа на победу в 89%

The New York Times оценивает шансы Трампа на победу в 89%

По первоначальным данным с избирательных участков Трамп опережает Харрис

Трамп уверен, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентский пост

Трамп уверен, что победа в Пенсильвании обеспечит ему президентский пост
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });