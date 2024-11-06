Совет директоров SFI увеличил в 2 раза рекомендуемые дивиденды за 9 месяцев

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2024 года в размере 227,60 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплат составит 10,9 млрд рублей (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого общества).

В октябре совет рекомендовал собранию принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 113,80 рубля на акцию в сумме 5,452 млрд рублей. Таким образом, размер рекомендуемых дивидендов увеличен в 2 раза.

Дата внеочередного собрания акционеров переносится на 11 декабря с 19 ноября.

Соответственно, закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов состоится 23 декабря, а не 30 ноября, как было объявлено после октябрьского совета директоров.

Рассмотреть возможность увеличения промежуточных дивидендов рекомендовал совету директоров менеджмент холдинга с учетом объема дивидендов, рекомендованных советом директоров дочерней ЛК "Европлан" для рассмотрения на ВОСА этой компании, а также роста процентных доходов холдинга, погашения в полном объеме долга SFI в ноябре 2024 года и отсутствия в краткосрочной перспективе крупных расходов.

Выплаты дивидендов SFI обеспечиваются поступлениями дивидендных выплат от дочерних и зависимых обществ. SFI является основным акционером лизинговой компании "Европлан" (87,5% акций), совет директоров которой 1 ноября рекомендовал акционерам направить на выплаты дивидендов за 9 месяцев 2024 года 6 млрд рублей.

Акционеры SFI не распределяли прибыль и не выплачивали дивиденды по результатам 2021 и 2022 годов, по итогам 2023 года были выплачены промежуточные, за 9 месяцев, дивиденды в размере 39,42 рубля на акцию и финальные в 20,6 рубля на акцию - всего 60,02 рубля на акцию, что составило 98,7% от чистой прибыли компании по МСФО за год (6,79 млрд рублей).

Акционерный капитал SFI состоит из 50 237 005 обыкновенных акций после погашения в августе казначейских акций в размере 55% от уставного капитала.

Под контролем бизнесмена Саида Гуцериева находятся российские юрлица, которым принадлежит 70,84% акций компании, в свободном обращении - 24,52% акций, которыми владеют более 30 тыс. физических и юридических лиц, 4,64% - казначейские акции.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг, которому принадлежит 87,5% ЛК "Европлан", 49% в страховой компании "ВСК" и 10,4% ритейлера "М.Видео".