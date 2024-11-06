Акции SFI ускорили рост и обновили максимум с августа на дивидендных новостях

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Акции инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") к вечеру в среду ускорили рост и обновили максимум с августа после известий, что совет директоров увеличил вдвое размер рекомендованных дивидендных выплат за 9 месяцев.

На Московской бирже" к 17:53 акции SFI выросли до 1481 рубля (+11,3%) - пик с 15 августа; объем торгов превысил 1,435 млрд рублей.

Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 227,6 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит 10,9 млрд рублей (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого общества).

В октябре совет рекомендовал собранию принять решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 113,80 рубля на акцию в сумме 5,452 млрд рублей. Таким образом, размер рекомендуемых дивидендов увеличен в 2 раза.

Дата внеочередного собрания акционеров переносится на 11 декабря с 19 ноября. Соответственно, закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов состоится 23 декабря, а не 30 ноября, как было объявлено после октябрьского совета директоров.