Заключены контракты на поставку 43 высокоскоростных поездов для ВСМ Москва-Петербург

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Санкт-Петербург находится в стадии запуска; заключены контракты на поставку более 40 поездов, которые будут курсировать со скоростью до 400 км/ч, сообщил телеканалу "Москва 24" заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Она в стадии активного запуска. На сегодняшний день заключены контракты на поставку 43 поездов, которые будут курсировать со скоростью до 400 км/ч. Будут производиться они в России, вся компонентная база тоже будет российская. Требования к поезду самые жесткие, правительство Москвы принимало участие в формировании технического задания на будущий поезд", - рассказал он.

По его словам, промышленность получит огромный толчок с появлением самых современных технологий в области высокоскоростного железнодорожного транспорта.

"То, что проекту дал такой старт президент нашей страны, это только первый шаг к развитию высокоскоростного движения и по другим коридорам, которых уже определено пять, и которые одобрил наш президент. Уверен, что за первым ВСМ последует и второй, и третий, и четвертый, и пятый", - добавил Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правительство столицы выделит на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург 34,1 млрд рублей. Реализация инвестпроекта первой ВСМ Москва - Санкт-Петербург предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км/час. Таким образом, время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.