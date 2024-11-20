Доля импортных деталей в поездах для ВСМ не превысит 20%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Доля импортных комплектующих при производстве поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ) составит не более 20%, сообщил президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский на деловом бранче "ВСМ: дорога в будущее" на "Транспортной неделе 2024".

"Из 100% от всех комплектующих деталей и узлов импорта предполагается (использовать - ИФ) от 15% до 20% - это максимум, в зависимости от времени, технологий. То есть 80-85% - это все будет наше, отечественное, произведенное в Российской Федерации", - отметил он.

По его словам, всего при создании локомотивов для ВСМ будет использовано более 30 тысяч узлов, деталей и компонентов. "Из них критичных, которые надо разрабатывать вновь, - это 1,4 тысячи, в том числе 1,2 тысячи в принципе у нас в стране не производились. И вот сегодня эта цепочка налажена", - сказал Пумпянский.

В процесс производства высокоскоростных локомотивов вовлечено около 300 предприятий, из них порядка 40 расположены в Свердловской области. Среди них ООО "Уральские локомотивы" (входит в "Синара-ТМ"), которое будет заниматься сборкой поездов, изготовлением тележек и других узлов, а также заводы-поставщики электроники, автоматики, систем управления, верхних строений пути, рельсов.

Пумпянский подчеркнул, что пока изготовление первого поезда идет в соответствии с графиком.

Как сообщалось, в начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации первого участка проекта ВСМ Москва - Петербург. В августе "Уральские локомотивы", АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и ООО "ВСМ Две столицы" подписали контракты на поставку 41 поезда для ВСМ Москва - Петербург.

Предполагается, что "Уральские локомотивы" до 2030 года произведут 41 высокоскоростной двухсистемный поезд и передадут ГТЛК, которая в свою очередь предоставит этот подвижной состав в лизинг концессионеру "ВСМ Две столицы" сроком на 20 лет.

По данным "Уральских локомотивов", всего в проекте создания поездов для ВСМ будут задействованы более 150 российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих. В рамках его реализации будут построены дополнительные технологические цеха, что позволит одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

Стоимость проекта строительства ВСМ составляет 2 трлн рублей, при этом 228 млрд рублей потребуется на создание высокоскоростного подвижного состава. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Протяженность ВСМ составит 679 км, ее запуск сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут.

Сообщалось также, что уже начались работы по модернизации площадки завода "Уральские локомотивы" для запуска производства поездов, которые будут курсировать по будущей высокоскоростной магистрали, реконструкция завершится в 2026 году.

Поезда для ВСМ отличаются аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления, что снизит шум и расход энергии. Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного алюминиевого профиля позволит увеличить прочность и коррозионную стойкость кузова, уменьшить его массу, а отечественный тяговый привод мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км в час на специализированной железнодорожной инфраструктуре.

Общая вместимость восьмивагонного поезда - до 460 пассажирских мест, также включает места для маломобильных граждан в каждом вагоне. Предполагается возможность эксплуатации поездов по системе многих единиц в сдвоенном режиме (8+8 вагонов). Поезд будет оснащен комплексом машинного зрения, средствами дистанционного управления, устройствами интервального регулирования и цифрового управления.