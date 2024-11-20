Поиск

Доля импортных деталей в поездах для ВСМ не превысит 20%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Доля импортных комплектующих при производстве поездов для высокоскоростных магистралей (ВСМ) составит не более 20%, сообщил президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский на деловом бранче "ВСМ: дорога в будущее" на "Транспортной неделе 2024".

"Из 100% от всех комплектующих деталей и узлов импорта предполагается (использовать - ИФ) от 15% до 20% - это максимум, в зависимости от времени, технологий. То есть 80-85% - это все будет наше, отечественное, произведенное в Российской Федерации", - отметил он.

По его словам, всего при создании локомотивов для ВСМ будет использовано более 30 тысяч узлов, деталей и компонентов. "Из них критичных, которые надо разрабатывать вновь, - это 1,4 тысячи, в том числе 1,2 тысячи в принципе у нас в стране не производились. И вот сегодня эта цепочка налажена", - сказал Пумпянский.

В процесс производства высокоскоростных локомотивов вовлечено около 300 предприятий, из них порядка 40 расположены в Свердловской области. Среди них ООО "Уральские локомотивы" (входит в "Синара-ТМ"), которое будет заниматься сборкой поездов, изготовлением тележек и других узлов, а также заводы-поставщики электроники, автоматики, систем управления, верхних строений пути, рельсов.

Пумпянский подчеркнул, что пока изготовление первого поезда идет в соответствии с графиком.

Как сообщалось, в начале июля было подписано концессионное соглашение о реализации первого участка проекта ВСМ Москва - Петербург. В августе "Уральские локомотивы", АО "Государственная транспортная лизинговая компания" и ООО "ВСМ Две столицы" подписали контракты на поставку 41 поезда для ВСМ Москва - Петербург.

Предполагается, что "Уральские локомотивы" до 2030 года произведут 41 высокоскоростной двухсистемный поезд и передадут ГТЛК, которая в свою очередь предоставит этот подвижной состав в лизинг концессионеру "ВСМ Две столицы" сроком на 20 лет.

По данным "Уральских локомотивов", всего в проекте создания поездов для ВСМ будут задействованы более 150 российских поставщиков сырья, материалов и комплектующих. В рамках его реализации будут построены дополнительные технологические цеха, что позволит одновременно выпускать до 300 вагонов скоростных и высокоскоростных электропоездов в год.

Стоимость проекта строительства ВСМ составляет 2 трлн рублей, при этом 228 млрд рублей потребуется на создание высокоскоростного подвижного состава. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Протяженность ВСМ составит 679 км, ее запуск сократит время в пути между Москвой и Петербургом до 2 часов 15 минут.

Сообщалось также, что уже начались работы по модернизации площадки завода "Уральские локомотивы" для запуска производства поездов, которые будут курсировать по будущей высокоскоростной магистрали, реконструкция завершится в 2026 году.

Поезда для ВСМ отличаются аэродинамической формой с минимальным коэффициентом сопротивления, что снизит шум и расход энергии. Использование в качестве основного конструктивного материала экструдированного алюминиевого профиля позволит увеличить прочность и коррозионную стойкость кузова, уменьшить его массу, а отечественный тяговый привод мощностью 10 МВт обеспечит скорость до 400 км в час на специализированной железнодорожной инфраструктуре.

Общая вместимость восьмивагонного поезда - до 460 пассажирских мест, также включает места для маломобильных граждан в каждом вагоне. Предполагается возможность эксплуатации поездов по системе многих единиц в сдвоенном режиме (8+8 вагонов). Поезд будет оснащен комплексом машинного зрения, средствами дистанционного управления, устройствами интервального регулирования и цифрового управления.

ГТЛК ВСМ Дмитрий Пумпянский Уральские локомотивы Синара-ТМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Завод "Виолы" в Белгородской области возобновил работу после атаки БПЛА

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прервал работу

Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иначе

Путин поручил обеспечить разработку Томтора либо силами нынешнего владельца, либо иначе

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

СФ одобрил увеличение штрафа за подделку миграционных документов до 60 млн руб.

"Роскосмос" и ГТЛК запустят программу льготного лизинга космических аппаратов

Военная операция на Украине

В РФ заявили об уничтожении группировки ВСУ, блокированной в районе Ольговской рощи

Проект закона о запрете иноагентам пользоваться авторскими отчислениями принят Госдумой в первом чтении

Проект закона о запрете иноагентам пользоваться авторскими отчислениями принят Госдумой в первом чтении

Госдума призвала правительство ввести единые подходы к трудовой миграции

Госдума призвала правительство ввести единые подходы к трудовой миграции
Военная операция на Украине

Под контроль российской армии перешла Ильинка в ДНР

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });