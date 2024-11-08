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В России кредитование сезонных полевых работ к 5 ноября выросло на 7,6%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с российским АПК, по данным на 5 ноября, направили на кредитование сезонных полевых работ 1,07 трлн рублей, что на 7,6% больше, чем на аналогичную дату 2023 года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк увеличил объем кредитов на эти цели на 4%, до 725,8 млрд рублей, Сбербанк - на 16%, до 343,7 млрд рублей.

Суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области (124,8 млрд рублей), Краснодарском крае (112,1 млрд рублей) и Белгородской области (92 млрд рублей).

В 2023 году ключевые банки направили на кредитование сезонных полевых работ 1 трлн 203,8 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в 2022 году (1 трлн 158,8 млрд рублей). В частности, Россельхозбанк выдал 822,2 млрд рублей (761,8 млрд рублей годом ранее), Сбербанк - 381,6 млрд рублей (397 млрд рублей).

В 2021 году на эти цели было направлено 869,6 млрд рублей кредитов, из которых Россельхозбанк выделил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.

Минсельхоз Россельхозбанк Сбербанк Белгородская область
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