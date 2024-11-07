Поиск

СД "ФосАгро" рекомендовал промежуточные дивиденды в 249 руб. на акцию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро", обсудив финансовые результаты за 9 месяцев, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 249 рублей на акцию, сообщила компания.

В качестве даты закрытия реестра для получения выплат предложено установить 22 декабря.

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 декабря.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали размер промежуточных дивидендов "ФосАгро" в диапазоне 69-175 рублей на акцию.

Новость дополняется

ФосАгро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новым министром финансов Германии стал бывший банкир Goldman Sachs Йорг Кукис

Квартальная выручка разработчика ПО EPAM выросла до $1,17 млрд

Nissan сократит 9 тыс. рабочих мест и уменьшит производственные мощности на 20%

Nissan сократит 9 тыс. рабочих мест и уменьшит производственные мощности на 20%

Вице-премьер Патрушев выступил за повышение пошлины на импорт вина вплоть до 50%

Российские виноделы задумались об идее винодельческого союза стран БРИКС

Российские виноделы задумались об идее винодельческого союза стран БРИКС

В "ЛУКОЙЛе" опровергли публикацию о скорой продаже НПЗ в Болгарии

Бюджет РФ за 10 месяцев исполнен с дефицитом 220 млрд руб., или 0,1% ВВП

Бюджет РФ за 10 месяцев исполнен с дефицитом 220 млрд руб., или 0,1% ВВП

Торги на фондовом рынке "Мосбиржи" начнутся в полдень

"Мосбиржа" объяснила задержку торгов ошибкой в работе торгово-клиринговой системы

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });