СД "ФосАгро" рекомендовал промежуточные дивиденды в 249 руб. на акцию

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро", обсудив финансовые результаты за 9 месяцев, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 249 рублей на акцию, сообщила компания.

В качестве даты закрытия реестра для получения выплат предложено установить 22 декабря.

Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, пройдет 11 декабря.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали размер промежуточных дивидендов "ФосАгро" в диапазоне 69-175 рублей на акцию.

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