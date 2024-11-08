Brent подешевела до $74,97 за баррель

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение в пятницу после появления информации о новых мерах поддержки экономики в Китае, показавшихся инвесторам недостаточными.

К 14:45 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (0,87%) до $74,97 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,75 (1,04%), до $71,61 за баррель.

Китай одобрил повышение потолка долга местных органов власти на 6 трлн юаней ($838 млрд), что позволит им рефинансировать внебалансовые или скрытые долги в течение следующих трех лет. Эмитенты также получат доступ к дополнительным ресурсам на сумму 4 трлн юаней в рамках новой специальной квоты в течение пяти лет. Таким образом, Китай направляет в общей сложности 10 трлн юаней ($1,4 трлн) на программу по снижению долговой нагрузки местных органов власти.

Решение, которое было объявлено по итогам заседания постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), было ожидаемым для экономистов. При этом они также рассчитывали на то, что Пекин примет меры для стимулирования непосредственно потребительского спроса внутри страны, однако этого сделано не было.

Трейдеры продолжают следят за ураганом "Рафаэль" в Мексиканском заливе. К настоящему моменту приостановка производства на платформах, с которых были эвакуированы рабочие, затронула 22,4% добычи нефти в данном регионе и 9,7% природного газа.