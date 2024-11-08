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"Роснефть" и ВТБ обсуждают вхождение судостроительного комплекса "Звезда" в ОСК

Инициатива поддержана президентом РФ

"Роснефть" и ВТБ обсуждают вхождение судостроительного комплекса "Звезда" в ОСК
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), сообщается в заявлении нефтяной компании и банка.

"Инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом Российской Федерации", - говорится в заявлении.

В пресс-службе ВТБ отметили, что говорить о других деталях на данном этапе преждевременно.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. С августа 2023 года находится в доверительном управлении банка ВТБ.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомные ледоколы проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

На сайте "Роснефти" сообщается: "Строительство судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края началось по поручению президента РФ в 2009 году. СК "Звезда" в настоящее время вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми современными технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов. На сегодняшний день ССК "Звезда" является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, активно строятся еще более 20 судов из более чем 60-ти, находящихся в портфеле заказов предприятия. Общий дедвейт заказов превышает 3 млн тонн".

ВТБ ОСК Роснефть
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