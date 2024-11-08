Что произошло за день: пятница, 8 ноября

Пополнение реестра иноагентов, комментарии Кремля и МИД о возможности переговоров Путина и Трампа, перспективы возобновления экспорта 92-го бензина

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении судостроительного комплекса "Звезда" в Объединенную судостроительную корпорацию.

- Минюст внес в перечень иноагентов блогера Тумсо Абдурахманова, стендап-комика Дениса Алесина (Денис Чужой), журналиста Дмитрия Трещанина и проект "Говорит НеМосква".

- Дмитрий Песков заявил, что пока конкретики в вопросе организации переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа нет. По линии МИД РФ подготовка телефонного разговора не ведется, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД Сергей Рябков.

- Экспортеры в октябре нарастили продажу валюты до $10,3 млрд с $8,3 млрд в сентябре.

- Арестован гендиректор "Главного управления специального строительства" Минобороны Александр Молодченко. Он и другие фигуранты подозреваются в совершении мошеннического хищения в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов с Минобороны.

- В Минэнерго допустили возобновление экспорта 92-го бензина при подтверждении затоваривания им отечественных НПЗ.

- Годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась до 8,39%, свидетельствуют данные Росстата.

- ФСБ в рамках дела о попытке контрабанды в Евросоюз около тонны кокаина сообщила о задержании в Ленинградской области граждан Балканских стран, Эстонии и России.