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Акционеры Экспобанка приняли решение о присоединении к нему бывшей "дочки" HSBC

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры Экспобанка приняли решение о реорганизации в форме присоединения к нему Хвоя банка (бывший дочерний банк британского HSBC), следует из материалов Экспобанка.

Предполагаемый срок завершения реорганизации – четвертый квартал 2024 года. В результате реорганизации к Экспобанку переходят все права и обязанности Хвоя банка.

HSBC объявил о подписании соглашения по продаже 100% российской "дочки" Экспобанку в июле 2022 года. Сделка затягивалась из-за необходимости получения одобрения со стороны регулирующих органов РФ. В декабре 2023 года Экспобанк попал в санкционный список Минфина США, что сделало туманными перспективы продажи "Эйч-эс-би-си банка", к тому же на тот момент отсутствовало одобрение регуляторов. В феврале 2024 года сделка, наконец, получила одобрение президента РФ и в конце мая была закрыта.

Экспобанк принадлежит российскому предпринимателю Игорю Киму. Банк специализируется на кредитовании среднего и крупного бизнеса, автокредитовании, а также выдаче банковских гарантий и операциях с ценными бумагами. По итогам третьего квартала 2024 года Экспобанк занимает 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", Хвоя банк - 130-е место.

Экспобанк Хвоя Банк HSBC
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