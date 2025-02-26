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Игорь Ким стал владельцем российского "Фольксваген банка"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Игорь Ким стал владельцем ООО "Фольксваген банк Рус", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Бизнесмен получил 45% долей в банке напрямую и еще 55% – через контролируемую им компанию "Экспомобилити".

Разрешение президента РФ на продажу российской банковской "дочки" германский автоконцерн Volkswagen получил 31 декабря 2024 года.

Ким получил известность на российском рынке как банкир, а в последние годы – как покупатель целого ряда активов уходящих иностранных компаний. Ким и его партнеры в 2023-2024 гг. стали владельцами нескольких лизинговых и производственных активов в автопроме (среди них бывшие российские "дочки" CNH Industrial, Volvo, Mitsubishi). Кроме того, в прошлом году принадлежащий Киму Экспобанк приобрел банк РФ у британской группы HSBC.

Около года назад подконтрольная Киму структура купила лизинговую и факторинговую "дочки" Volkswagen в России (ООО "Фольксваген Финансовые Услуги Рус" и ООО "Фольксваген Груп Финанц").

"Фольксваген банк РУС" был создан в 2010 году для реализации программ финансирования продаж автомобилей марок концерна Volkswagen, специализировался на выдаче автокредитов. По итогам 2024 года банк занимает 135-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами в размере 24 млрд рублей и капиталом в размере 23,6 млрд рублей.

Экспобанк, чьи активы на конец прошлого года составляли 272,5 млрд рублей, занимает 35-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

Великобритания в понедельник включила Кима в санкционный список как лицо, контролирующее Экспобанк.

ООО "Фольксваген банк Рус" Фольскваген банк Экспомобилити Volkswagen Игорь Ким
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