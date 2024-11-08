В России новые иномарки с 29 октября по 5 ноября подешевели на 0,9%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В России цены на новые легковые автомобили иностранных брендов с 29 октября по 5 ноября снизились на 0,89%, сообщил Росстат.

За первые пять дней ноября их снижение составило 0,56%. С начала года иномарки подорожали на 0,64%.

Цена на новые российские легковые автомобили с 29 октября по 5 ноября не изменились. С начала года их рост составил 4,35%.

Иномарки на российском легковом авторынке сейчас представлены в основном китайскими брендами. По оценке "Автостата", на "китайцев" в последние месяцы приходилось порядка 60% объема рынка.

"Многие китайские бренды сейчас ускоряют продажи, понимая, насколько сложным и вязким становится рынок. Они запускают дополнительные акции, скидки, субсидированные кредиты, дополнительные скидки по trade-in. За счет этого мы можем видеть некоторое снижение цен в указанный период", - отметил директор департамента продаж новых автомобилей дилерской группы "Рольф" Николай Иванов, комментируя динамику цен на иномарки.

По словам гендиректора группы "АвтоСпецЦентр" Андрея Терлюкевича, на спрос в конце октября - начале ноября значительно влияли стоимость и доступность кредитов для физических лиц и лизинга для юрлиц. Глава "Автодома" Андрей Ольховский ожидает в ноябре "некоторое снижение спроса по сравнению с октябрем по двум причинам: рост ключевой ставки и отложенный спрос".