"Авилон" ждет охлаждения российского авторынка в ноябре на 20%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок новых легковых автомобилей в ноябре снизится в помесячном выражении на 15-20%, до 135-140 тысяч штук, после отыгранного в сентябре-октябре всплеска спроса, в декабре может показать лишь небольшой помесячный рост, прогнозирует заместитель гендиректора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций автотранспорта, рынок новых легковых автомобилей в октябре подскочил до уровня около 170 тысяч штук (рост в 1,5 раза г/г и на 15% м/м).

"В сентябре был всплеск спроса, который был продиктован вполне объяснимым явлением - увеличением утильсбора с 1 октября. Потребитель решил не дожидаться увеличения утильсбора, и в автосалонах началась повышенная активность. Если в сентябре в России было продано порядка 150 тысяч новых машин, в октябре было уже 170 тысяч с лишним. Рост трафика и контрактования пошел со второй половины сентября, и он захватил как раз период по середину октября. В октябре дилеры выдавали то, что было продано в сентябре, поэтому октябрь получился достаточно плодовитым", - сообщил Тюктеев журналистам.

При этом ожидания от рынка в ноябре у "Авилона", по его словам, не столь оптимистичны.

"Мы понимаем, что волна спроса пошла, и, если смотреть еженедельную статистику по регистрациям, в ней уже заметно значительное снижение в ноябре по отношению к октябрю - примерно на 25%. Соответственно, мы понимаем, что объем выданных автомобилей в ноябре, по нашим оценкам, будет варьироваться в диапазоне от 135 тысяч до максимум 140 тысяч. То есть, ноябрь будет значительно хуже октября", - резюмировал топ-менеджер.

Декабрь, как ожидают в "Авилоне", может быть чуть лучше ноября за счет того, что спрос будет подогрет ожидаемым плановым повышением ставок утильсбора с начала 2025 года еще на 10-20%. "По этой причине спрос в декабре естественным образом подогреется. Но, учитывая то, что волна спроса была очень кропотливо проработана дилерами в сентябре-октябре, каких-то больших всплесков не будет. Скорее всего, декабрь будет лишь чуть живее ноября", - добавил Тюктеев.

Повышения цен на автомобили, по его словам, в до конца года не ожидается, несмотря на давление макроэкономических факторов - высоких ставок и валютных курсов.

"Машин на рынке достаточно много, на складах импортеров находится сейчас порядка 350-400 тысяч еще не выданных автомобилей - это приличный объем. И, если смотреть на прогноз рынка на уровне не более 140-150 тысяч новых автомобилей в ноябре-декабре, соответственно, мы понимаем, что все эти машины не будут распроданы. Плюс еще есть новые поставки. Поэтому мы считаем, что цены, несмотря на курсовую динамику, расти не будут. Они будут сдерживаться в силу естественных причин. Во-первых, из-за того, что машин на складах и у импортеров, и у дилеров достаточно. Второе - в условиях высокой ключевой ставки финансирование автомобилей для дилера - гораздо больший расход, нежели маржа с этих автомобилей. По этой причине дилерам сидеть в этой марже нет никакого резона. Выгоднее оставить цену, как она есть, и, несмотря на какие-то всплески по валютному курсу и трафику, реализовать свой сток", - пояснил Тюктеев.

Рост цен на автомобили в пределах 3,5-4% в "Авилоне" ожидают с начала следующего года, после разгрузки дилерами своих запасов в конце текущего года.