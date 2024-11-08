Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%

Годовая инфляция замедлилась к 8,4%

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября, 0,20% с 15 по 21 октября, 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 5 ноября составил 0,12%, с начала года - 6,75%.

До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,6 п.п. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Из недельных данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что на 5 ноября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 8,53% с 8,61% на 28 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь ноябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связано с тем фактом, что в октябре 2023 года инфляция в первую неделю резко скакнула почти на 0,4% из-за повышения цен на отечественные авто.

Цены на плодоовощную продукцию с 29 октября по 5 ноября выросли на 4,0% после роста на 1,7% с 22 по 28 октября. В том числе огурцы подорожали на 8,6%, лук - на 6,3%, картофель - на 6,1%, помидоры - на 5,1%, свекла - на 4,3%, капуста - на 4,0%, морковь - на 2,3%, бананы - на 1,9%, яблоки - на 0,8%.

За период с 29 октября по 5 ноября существенно выше стали цены на сливочное масло - на 1,4%, сметану - на 1,0%, молоко пастеризованное - на 0,9%, молоко стерилизованное и рыбу мороженую - на 0,8%, сыры и пшено - на 0,7%, яйца куриные и маргарин - на 0,6%, творог - на 0,5%.

При этом снизились цены на гречневую крупу - на 0,5% и мясо кур - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров снизились цены на легковые автомобили иностранных марок - на 0,9%, телевизоры - на 0,7%.

Цены на дизельное топливо выросли на 0,5%, бензин автомобильный - на 0,2%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 29 октября по 5 ноября снизилась на 3,6% (с 22 по 28 октября она выросла на 0,4%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию на 5 ноября на уровне 8,53%, соответствующие цифры приводятся в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 29 октября по 5 ноября 2024 года (8 дней) потребительская инфляция замедлилась до 0,19%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,61% (после роста на 0,48% неделей ранее): на плодоовощную продукцию динамика цен составила 3,99%, на остальные продукты питания рост цен замедлился до 0,35% (с 0,38% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров возобновилось снижение цен (снижение на 0,06% после роста на 0,12% неделей ранее): снизились цены на легковые автомобили, а также электро- и бытовые приборы. В секторе услуг цены снизились на 0,21% (после роста на 0,17% неделей ранее) при удешевлении услуг гостиниц и санаториев", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении ЦБ от 25 октября.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7%, на 2025 год до 4,5-5% с 4-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, но вице-премьер Александр Новак уже признавал, что инфляция складывается выше прогноза правительства и может составить около 8%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равен 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 5,6% (с 5,4% по опросу в начале октября).