Фон дер Ляйен предложила Евросоюзу заменить российский газ американским СПГ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюзу следует изучить возможность наращивания закупок сжиженного природного газа (СПГ) у США, чтобы завоевать расположение вновь избранного президента страны Дональда Трампа, обещавшего ввести масштабные импортные пошлины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти ЕС готовят внешнеторговое предложение для Трампа, надеясь защититься от его угроз, пишет Financial Times, цитируя высказывания главы ЕК.

СПГ - "это то, что мы можем обсуждать", сказала фон дер Ляйен, отметив, что американский СПГ должен заменить продолжающиеся закупки российского.

По ее словам, переговоры с Трампом по внешней торговле будут вестись с учетом общих интересов.