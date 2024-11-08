Поиск

Фон дер Ляйен предложила Евросоюзу заменить российский газ американским СПГ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюзу следует изучить возможность наращивания закупок сжиженного природного газа (СПГ) у США, чтобы завоевать расположение вновь избранного президента страны Дональда Трампа, обещавшего ввести масштабные импортные пошлины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти ЕС готовят внешнеторговое предложение для Трампа, надеясь защититься от его угроз, пишет Financial Times, цитируя высказывания главы ЕК.

СПГ - "это то, что мы можем обсуждать", сказала фон дер Ляйен, отметив, что американский СПГ должен заменить продолжающиеся закупки российского.

По ее словам, переговоры с Трампом по внешней торговле будут вестись с учетом общих интересов.

Евросоюз СПГ США Урсула фон дер Ляйен Дональд Трамп Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

Сливочное масло с начала года подорожало на 27,5%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%

ЦБ указал на постепенное замедление роста экономической активности в РФ

ЦБ указал на постепенное замедление роста экономической активности в РФ

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

"Дамате" опровергла прекращение поставок в розницу индюшатины "Индилайт"

Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92

Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Требования к активам небанковских поставщиков платежных услуг могут увеличить вдвое

Требования к активам небанковских поставщиков платежных услуг могут увеличить вдвое
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });