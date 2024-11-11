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В России предлагаемые зарплаты работников ЖКХ выросли на 13% за год

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Зарплаты работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предлагаемые в октябре, выросли на 13% за год, до 58,5 тысячи рублей, выяснили аналитики компании "Авито Работа".

"В целом в октябре 2024 года средние предлагаемые зарплаты в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры выросли на 13% год к году и составили 58 521 рубль в месяц при полном рабочем дне", - говорится в исследовании.

Сильнее всего выросла предлагаемая зарплата штукатура - на 45%, до 152,7 тысячи рублей. На 44% выросла предлагаемая зарплата для дезинфектора - около 98 тысяч рублей, на 29% - для стекольщика, до 79,6 тысячи рублей.

Что касается спроса, самыми востребованными остаются вышеперечисленные специалисты. Спрос работодателей на позицию дезинфектора вырос в 3,1 раза за год, на позицию стекольщика - в 2,7 раза, на позицию штукатура - почти вдвое.

Напомним, что правительство России утвердило концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. План мероприятий по ее реализации будет разработан Минстроем в ближайшие три месяца.

Согласно документу, численность специалистов, занятых в стройке и ЖКХ, по итогам 2024 года должна составить 6,5 млн, в 2030 году - 6,8 млн, а в 2035 году - 7,3 млн человек. Количество работников в том числе должно расти за счет молодых квалифицированных специалистов, выпускаемых отраслевыми вузами и колледжами.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что российской стройке не хватает 200 тысяч человек.

Авито Марат Хуснуллин правительство ЖКХ Минстрой
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