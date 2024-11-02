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Минстрой назвал набирающие популярность отраслевые специальности

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минстрой России назвал профессии в стройотрасли, к которым растет интерес на рынке труда, сообщает пресс-служба НИУ Московского государственного строительного университета.

"Мы видим, что на рынке труда появляется все больше запросов на специалистов по информационному моделированию, операторов новых современных систем, механизмов и машин, беспилотных летательных аппаратов, а также проектировщиков умной городской среды. Эти специалисты, наряду с коллегами, представляющими рабочие профессии, водителями и механизаторами, будут играть ключевую роль в формировании строительной индустрии будущего", - заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

В октябре правительство утвердило концепцию подготовки кадров для строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. План мероприятий по ее реализации Минстрой подготовит в ближайшие три месяца.

В соответствии со стратегией, численность специалистов, занятых в стройке и ЖКХ, по итогам 2024 года должна составить 6,5 млн, в 2030 году - 6,8 млн, а в 2035 году - 7,3 млн человек. Количество работников в том числе должно расти за счет молодых квалифицированных специалистов, выпускаемых отраслевыми вузами и колледжами.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что российской стройке не хватает 200 тысяч человек. Файзуллин же анонсирвал открытие учебных центров по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Марат Хуснуллин Минстрой правительство Ирек Файзуллин
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