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В России с начала года произошло 36 аварий на теплосетях

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В России за новогодние праздники произошло в два раза меньше аварий на сетях теплоснабжения, чем за такой же период прошлого года, заявил на совещании у президента глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"С начала года в сфере теплоснабжения произошло 36 аварийных ситуаций, что вполовину меньше прошлого периода", - сказал он и отметил, что во многом такая статистика стала следствием активной подготовки коммунальщиков.

"Прошлая зима показала, что крупные аварии явились следствием несоблюдения требований и инструкций персоналом организаций, служб и органов местного самоуправления. Именно поэтому при подготовке к отопительному периоду на эти вопросы было обращено особое внимание и в каждом регионе обеспечено проведение противоаварийных тренировок", - подчеркнул Файзуллин.

Ранее министр отмечал, что с учетом текущего состояния коммунальной инфраструктуры в стране, а также необходимости "выведения отрасли на самостоятельное воспроизводство, задач остается очень много".

"Регионам необходимо комплексно подойти к решению этих вопросов и обеспечить повышение прозрачности и эффективности использования имеющихся ресурсов. Для этого сформирован новый федеральный проект в составе нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Все меры поддержки будут консолидированы в единой программе, которая позволит и должна улучшить качество услуг для 20 млн человек", - сказал Файзуллин.

Всего зимой 2023-2024 года в России произошло около 9 тысяч аварий на объектах ЖКХ, из которых почти 4 тысячи - в сфере теплоснабжения. Их основной причиной называли высокий износ сетей.

На модернизацию коммунальной инфраструктуры в регионах до 2030 года будет направлено 4,5 трлн рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что новая программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства позволит снизить аварийность минимум на 20% и "сломать тренд" по ухудшению качества услуг ЖКХ.

Ирек Файзуллин ЖКХ Марат Хуснуллин Минстрой
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