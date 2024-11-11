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NatWest выкупил у британского правительства свои акции на 1 млрд фунтов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Британский банк NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) выкупил у правительства Великобритании свои акции на 1 млрд фунтов стерлингов ($1,29 млрд), передает MarketWatch.

Цена сделки соответствовала котировкам на закрытие рынка в пятницу - 3,808 фунта за бумагу.

В результате транзакции доля правительства сократилась до 11,4% с 14,2%.

Власти заявили, что продолжат рассматривать варианты дальнейшего уменьшения пакета.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 годах. Это намерение подтвердила новый министр финансов Великобритании Рейчел Ривз.

NatWest Великобритания Royal Bank of Scotland Рейчел Ривз
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