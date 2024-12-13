Доля британского правительства в банке NatWest сократилась ниже 10%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании вновь сократило долю в банке NatWest (бывший Royal Bank of Scotland), теперь она составляет менее 10%, сообщил британский Минфин.

Правительство продало 80,9 млн акций NatWest, уменьшив долю в нем до 9,99% с 10,99%.

Теперь государству принадлежит 803,3 млн акций NatWest, стоимость которых оценивается в 3,29 млрд фунтов стерлингов ($4,17 млрд) исходя из котировок на закрытие торгов в четверг.

С начала 2024 года капитализация NatWest выросла на 85,4%.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. Планируется, что UKGI завершит продажу бумаг в 2025-2026 году. Это намерение подтвердила новый министр финансов Великобритании Рейчел Ривз.