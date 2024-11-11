Поиск

РФ за 9 месяцев снизила экспорт продукции АПК на 4% до $31 млрд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 9 месяцев этого года экспортировала продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $31 млрд, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($32,3 млрд). Об этом сообщается в материалах ФТС России, размещенных на сайте ведомства.

Импорт за этот период вырос на 2,8% до $27,2 млрд рублей с $26,4 млрд годом ранее.

Как сообщалось, в соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.

ФТС Минсельхоз АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

Oxera оценила ущерб миру от стихийных бедствий за десять лет в $2 трлн

ВТБ с 13 ноября возобновит проведение сделок по "Семейной ипотеке"

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Сбербанк за 10 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ до 1,328 трлн рублей

Нефть Brent подешевела до $73,63 за баррель

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

США запретили Тайваню поставлять в КНР чипы для разработок в сфере искусственного интеллекта

"Агроэкспорт" назвал страны Африки для наращивания экспорта российского зерна

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

Сливочное масло с начала года подорожало на 27,5%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });