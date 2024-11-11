РФ за 9 месяцев снизила экспорт продукции АПК на 4% до $31 млрд

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - РФ за 9 месяцев этого года экспортировала продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $31 млрд, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($32,3 млрд). Об этом сообщается в материалах ФТС России, размещенных на сайте ведомства.

Импорт за этот период вырос на 2,8% до $27,2 млрд рублей с $26,4 млрд годом ранее.

Как сообщалось, в соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году РФ экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.