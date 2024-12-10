Россия за 10 месяцев снизила экспорт продукции АПК на 2,4%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия за 10 месяцев 2024 года экспортировала продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $35,2 млрд, что на 2,4% меньше, чем за аналогичный период 2023 года ($36 млрд), сообщается в материалах на сайте ФТС.

Импорт за этот период вырос на 4,9%, до $30,6 млрд рублей с $29,2 млрд годом ранее.

Как сообщалось, в соответствии с майским указом президента перед АПК поставлена задача к 2030 году по сравнению с 2021 годом нарастить экспорт агропродукции в 1,5 раза. Как показывают расчеты, в 2030 году экспорт продукции АПК должен достичь уровня $55 млрд.

В 2023 году Россия экспортировала продукции АПК на $43,5 млрд против $41,3 млрд в 2022 году, импорт составил $35,1 млрд против $35,8 млрд годом ранее.