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"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации

"НОВАТЭК" и "Сургутнефтегаз" смогут сами определять круг раскрываемой информации
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении ПАО "НОВАТЭК" и его СПГ-проектов, ПАО "Сургутнефтегаз" в список организаций с правом самим определять перечень раскрываемой информации.

Соответствующие изменения в указ президента от 27 ноября 2023 года опубликованы на интернет-портале правовой информации.

В список компаний, которые вправе самостоятельно определять объем раскрываемых данных дополнительно включены пять организаций: "Сургутнефтегаз", "НОВАТЭК", а также его СПГ-проекты – ОАО "Ямал СПГ"и ООО ""Артик СПГ 2". Кроме того, в список включено АО "ЦКБ "Лазурит".

Всего сейчас в этом перечне 118 организаций. Первые пять десятков организаций были включены в него год назад, затем список неоднократно расширялся.

Указ позволяет включенным в него организациям "самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению". Такой возможностью компании имеют право воспользоваться, если раскрытие или предоставление информации "приведут или могут привести" к введению санкций в отношении "российских хозяйственных обществ и (или) иных лиц". При этом скрываемые сведения должны быть направлены в Банк России.

Не раскрытая на основании этого указа, но предоставленная ЦБ РФ и федеральным органам исполнительной власти информация, в том числе по их запросам, и иным лицам, не подлежит обнародованию, включая размещение в государственных информационных системах и других источниках, говорится в документе.

Владимир Путин НОВАТЭК Ямал СПГ Артик СПГ 2 ЦКБ "Лазурит Сургутнефтегаз
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