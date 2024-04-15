ЦБ изучает возможность обособления ценных бумаг компаний с неполным раскрытием данных

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обсуждает с заинтересованными сторонами возможность обособления в котировальных списках бумаг компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме.

"В настоящее время Банк России обсуждает с участниками рынка возможность обособления в котировальных списках бумаг тех компаний, которые раскрывают информацию о себе не в полном объеме. Это необходимо для того, чтобы инвесторы смогли оценить свои риски при принятии решений в отношении тех или иных эмитентов", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Поводом для дискуссии стало неполное раскрытие информации эмитентами, ценные бумаги которых входят в котировальные списки российских бирж. "Нахождение ценных бумаг в котировальных списках традиционно рассматривается инвесторами как знак качества эмитента, в том числе с точки зрения информационной прозрачности", - отмечает ЦБ.

Среди обсуждаемых вариантов - ограничение доступа неквалифицированных инвесторов к покупке бумаг таких компаний, введение тестирования для совершения сделок с ними, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Собеседники издания допускают, что такие бумаги сделают доступными только для квалифицированных инвесторов.

Вопрос последствий для публичных эмитентов, не полностью раскрывающих данные о своей деятельности, Банк России изучает продолжительное время. К примеру, в конце 2023 года первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин напоминал журналистам о праве регулятора инициировать исключение из высшего котировального списка бирж эмитентов, которые не соответствуют требованиям к раскрытию информации для нахождения в нем. В частности, согласно правилам МосБиржи, эмитенты из высшего котировального списка должны обнародовать отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за три предшествующих года.

Компаниям пришлось в июле 2023 года вернуться к раскрытию данных о себе: тогда правительство РФ своим постановлением N1102 отменило принятый в марте 2022 года "мораторий" на прозрачность сведений. Несмотря на то, что эмитенты вернулись к публикации баланса и отчетов о финансовых результатах, у них сохранилось право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

Кроме того, постепенно расширяется круг компаний, которым удалось полностью или частично вновь вернуть себе возможность закрывать свои данные. Несколькими президентскими указами 94 организации, включая "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", Газпромбанк, получили право самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности.

Аналогичная опция доступна и экономически значимым организациям (ЭЗО), которых, согласно правительственному перечню, пока шесть. Кроме того, в конце марта 2024 года президент своим указом разрешил не раскрывать корпоративную информацию сторонам сделок из перечня под грифом ДСП, при этом перечень компаний, сделки с долями и акциями которых будут осуществляться в особом порядке, тоже скрыт - он для служебного пользования.