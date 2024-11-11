ВТБ ждет в 2025 г. минимального за 10 лет роста в кредитовании

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Следующий год может стать минимальным по приросту кредитования за последние 10 лет, рынок ожидает "засуха" во всех сегментах, заявил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"С учетом величины прогнозируемой ключевой ставки, с учетом того, что эффект спреда все равно останется (он, может быть, будет уменьшен, но все равно будет позитивный спред над ключевой ставкой), с учетом внедрения новой антициклической надбавки дважды по 0,25%, с учетом дополнительной макропруденции по корпоративному кредитованию, с учетом двойного перевзвеса отдельных розничных сегментов, я допускаю, что 2025 год может быть годом очень низких приростов во всех сегментах, и быть может, минимальным по приросту в корпоративном и розничном портфеле за последние 10 лет. Нас ожидает "засуха" в кредитовании в 2025 году во всех сегментах", - сказал первый зампред ВТБ.

ЦБ в пятницу анонсировал ряд изменений в регулировании. В частности, Банк России ускорит повышение национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала, установит надбавки к коэффициентам риска по кредитам банков крупным компаниям с высоким уровнем долговой нагрузки, а также повысит минимальный коэффициент риска у ПВР-банков по кредитам крупнейшим компаниям.

"Первые два пункта ужесточают кредитование для банковского сектора и связывают свободный капитал, не допуская его использования ни для кредитования, ни для потенциальной выплаты дивидендов", - отметил топ-менеджер.

По мнению Пьянова, в российском регулировании отдельные сегменты розничного кредитования уже имеют антициклическую надбавку, которая выражается в повышенных макропруденциальных взвесах. До сегодняшнего момента департамент финансовой стабильности ЦБ говорил, что повышенные взвесы по потребительским кредитам и автокредитам - это российский аналог антициклической надбавки, более тонко нарезанный на продукты и высокорискованные сегменты, отметил он.

"На эти активы будет навешено дважды по 0,25%, то есть, по сути, будет применена антициклическая надбавка уже на антициклический взвес", - заявил Пьянов.

"Сложно себе представить ситуацию в 2025 году, когда рыночное розничное кредитование сможет выиграть соревнование за аллокацию капитала", - добавил он.

Третьей мерой, которую объявил Банк России, стало временное расширение возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ). Мера направлена на ограничение влияния этого норматива на ценообразование банковских продуктов.

Пьянов напомнил, что сейчас на российском рынке по новому привлечению существует аномально высокий спред между ключевой ставкой и ценой привлечения. "В прошлую коммуникацию мы оценивали это "ключевая ставка плюс 3", соответственно, сейчас это иногда "ключевая ставка плюс 3,5". Эта аномалия приводит к тому, что первоклассные заемщики получают ставки "КС плюс 5" или "КС плюс 6". Такого на российском рынке мы не наблюдали давно (...) Временное расширение возможностей использования системно значимыми банками БКЛ должно уменьшить, по моему мнению, эту аномалию на пассивной стороне", - заявил он.

По словам Пьянова, решение ЦБ позволит банкам, ранее выполнявшим норматив краткосрочной ликвидности без привлечения БКЛ, воспользоваться этим инструментом и смягчить ситуацию на рынке привлечения.

"По нашим оценкам, если все банки-отличники будут использовать БКЛ вместо клиентского привлечения, эта аномалия с "КС плюс 3" или "КС плюс 3,5" может уйти на "КС плюс 2" с течением времени. Но это все будет зависеть от массовости, сумм и конкретных правил, которые в третьем пункте пока не расшифрованы", - отметил он.