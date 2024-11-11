ЦБ отметил продолжающееся замедление розничного кредитования в октябре

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Замедление розничного кредитования в октябре, по оперативным данным, продолжилось, говорится в комментарии Банка России.

"Можно ожидать, что в ближайшее время упомянутые факторы (высокие ставки и ужесточение макропруденциального регулирования - ИФ) продолжат оказывать сдерживающее воздействие на розничную кредитную активность", - отмечает Банк России.

Заметных признаков замедления корпоративного кредитования в октябре, по предварительным данным, не наблюдалось, подчеркивает ЦБ.

Ранее сообщалось, что темпы роста розничного кредитного портфеля в сентябре составили 1,1% против 1,2% месяцем ранее. Корпоративный портфель кредитов в сентябре вырос на 2%, что в целом соответствует темпу августа (+1,9%).