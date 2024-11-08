Крупным банкам временно разрешат увеличить привлечение безотзывных линий для НКЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Банк России временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), сообщила пресс-служба ЦБ.

Регулятор скорректирует методику расчета максимального лимита БКЛ. Это позволит крупным банкам восполнить величину недостатка высоколиквидных активов при расчете норматива краткосрочной ликвидности, считает ЦБ.

Крупные банки до 1 июля 2025 года смогут получить БКЛ в большем объеме. При этом значение НКЛ без БКЛ не должно снижаться ниже 50% до 1 января 2025 года, а с 1 января до 1 июля 2025 года - ниже 60%.

Это решение направлено на ограничение влияния НКЛ на ценообразование банковских продуктов, пояснил регулятор.

Прочие параметры БКЛ (порядок расчета платы за право пользования и дифференцированные ставки), а также ранее анонсированный график выхода из послаблений по соблюдению НКЛ не меняются.