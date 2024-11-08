Поиск

Крупным банкам временно разрешат увеличить привлечение безотзывных линий для НКЛ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Банк России временно расширит возможности использования системно значимыми банками безотзывной кредитной линии (БКЛ) для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ), сообщила пресс-служба ЦБ.

Регулятор скорректирует методику расчета максимального лимита БКЛ. Это позволит крупным банкам восполнить величину недостатка высоколиквидных активов при расчете норматива краткосрочной ликвидности, считает ЦБ.

Крупные банки до 1 июля 2025 года смогут получить БКЛ в большем объеме. При этом значение НКЛ без БКЛ не должно снижаться ниже 50% до 1 января 2025 года, а с 1 января до 1 июля 2025 года - ниже 60%.

Это решение направлено на ограничение влияния НКЛ на ценообразование банковских продуктов, пояснил регулятор.

Прочие параметры БКЛ (порядок расчета платы за право пользования и дифференцированные ставки), а также ранее анонсированный график выхода из послаблений по соблюдению НКЛ не меняются.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

ФАС предложила повысить с 1 декабря грузовые ж/д тарифы на 2025 год на 13,8%

Сливочное масло с начала года подорожало на 27,5%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%

Инфляция в России с 29 октября по 5 ноября составила 0,19%

ЦБ указал на постепенное замедление роста экономической активности в РФ

ЦБ указал на постепенное замедление роста экономической активности в РФ

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

"Дамате" опровергла прекращение поставок в розницу индюшатины "Индилайт"

Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92

Новак назвал условие для возобновления экспорта Аи-92

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Владелец бренда Cartier сократил полугодовую выручку хуже прогноза

Требования к активам небанковских поставщиков платежных услуг могут увеличить вдвое

Требования к активам небанковских поставщиков платежных услуг могут увеличить вдвое
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });