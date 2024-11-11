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Страны ЕАЭС сблизят законодательство в сфере летной годности воздушных судов

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Евразийский экономический союз ведет работу по сближению законодательства в сфере летной годности воздушных судов, до 1 января 2025 года будет организована его гармонизация по стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Едва ли не главная задача транспортников в ЕАЭС - создать общий рынок услуг и сделать его по возможности максимально бесшовным. Амбициозность проекта связана еще и с тем, что он касается сразу нескольких видов транспорта. Например, между странами ЕАЭС существует договоренность развивать воздушный транспорт так, чтобы транспортная политика была согласованной и одновременно поэтапно формировался общий рынок услуг. Речь идет, собственно, о гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что недавно страны ЕАЭС договорились сблизить законодательство в сфере летной годности воздушных судов.

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