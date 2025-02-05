"Аэрофлот" предложил принять понятные для ICAO правила поддержания летной годности самолетов

Также компания предлагает создать независимый аудит воздушных судов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" видит необходимость в принятии федеральных авиационных правил поддержания летной годности (ФАП ПЛГ) самолетов, которые бы способствовали восстановлению отношений с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), заявил на форуме NAIS-2025 первый замгендиректора компании по производству Андрей Семенов.

"Мы хотели бы выдвинуть следующую идею для обсуждения. Нам немного не хватает для того, чтобы двигаться дальше, более гармонизированного авиационного законодательства. И в частности, на наш взгляд, назрела необходимость выпуска ФАП ПЛГ. Это детальное регулирование требований к поддержанию летной годности", - сказал он.

"У нас скоро вступит ФАП-145, регулирующий деятельность организаций ПТО (производственно-техническое обслуживание - ИФ) - этого чуть-чуть недостаточно. Было бы правильно продолжить и в этом смысле полностью соответствовать международному законодательству. Так и в общении, восстановлении полноценных отношений с ICAO будет проще - будем разговаривать на одном языке", - объяснил он.

Еще одним эффективным инструментом в "Аэрофлоте" считают создание независимого аудита воздушных судов и состояния летной годности.

"Почему независимого? Потому что авиакомпании не платят этому независимому оценщику (...) Это было бы для нас шагом вперед. Это позволило бы привлечь квалифицированный инженерно-аудиторский состав для контроля состояния самолетов, что просто повысило бы прозрачность. (...) Только после устранения критических замечаний выдавалась бы рекомендация на продление сертификата летной годности", - сказал Семенов.