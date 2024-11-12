Литовская Avia Solutions Group заказала 80 Boeing-737 MAX напрямую

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Литовская авиационная бизнес-группа Avia Solutions Group (ASG) заказала 80 самолетов Boeing-737 MAX напрямую у производителя в связи с ростом спроса авиакомпаний по всему миру на дополнительные мощности в пиковые сезоны.

ASG объявила, что согласовала твердый заказ на 40 воздушных судов и право преимущественной покупки еще 40 самолетов. Поставки начнутся в 2030 году.

"Сделка является первым прямым заказом, размещенным крупнейшим в мире поставщиком услуг по аренде, техническому обслуживанию и страхованию самолетов (ACMI - Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance) на такое количество самолетов", - говорится в сообщении.

Как заявил председатель правления ASG и ее бенефициар Гедиминас Жимялис, новые 737 MAX расширят возможности группы, повысят качество авиапарка, предоставят клиентам эксплуатационную гибкость.

"Заказ на новые самолеты Boeing - это важный стратегический шаг, который позволит нам лучше справляться с проблемами сезонности в будущем. Это рекордная сделка, которая поможет нашей группе войти в новую фазу устойчивого роста", - цитирует Жимялиса пресс-служба.

В настоящее время парк группы насчитывает 220 самолетов, включая 14 Boeing-737-8.

Как сказано на сайте Avia Solutions Group, в группу входят более чем 250 компаний, предоставляющих широкий спектр авиационных услуг, включая техническое обслуживание, ремонт, обучение пилотов и экипажей, наземное обслуживание. Чистая прибыль ASG в 2023 году составила 68,2 млн евро, что в 5,5 раза превысило показатель 2022 года, выручка возросла на 22% - до 2,3 млрд евро.

В конце 2019 года группа разместила на международных рынках еврооблигации номинальной стоимостью $300 млн. Ставка купона, который выплачивается дважды в год, по итогам размещения составила 7,875%. Организаторами выступили американский JP Morgan и французский BNP Paribas.