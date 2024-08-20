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Boeing приостанавливает испытания лайнеров 777X из-за дефекта конструкции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американская Boeing Co. приостанавливает летные испытания четырех пассажирских лайнеров 777X после обнаружения трещин в их конструкции, пишет Barron's со ссылкой на сообщение компании.

"В ходе плановых мероприятий технического обслуживания мы обнаружили несоответствие одного из компонентов проектным характеристикам, - отметила Boeing. - Наши специалисты производят замену этого компонента, фиксируют свои наблюдения и возобновят летные испытания, когда будут готовы".

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По сведениям The Wall Street Journal, компании поступили заказы на 540 самолетов этой модели, поставки планируется начать в следующем году.

Как повлияет приостановка испытаний на сроки поставок, неясно, пишет Barron's.

Акции Boeing дешевеют на 4,4% на торгах во вторник.

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