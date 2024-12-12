Инфляция в Индии в ноябре замедлилась до 5,5%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Индии рост потребительских цен в ноябре замедлился по сравнению с октябрем, когда он достигал максимума с августа 2023 года.

По официальным данным, инфляция в ноябре составила 5,48% в годовом выражении по сравнению с 6,21% в октябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 5,5%.

Темпы повышения потребительских цен в стране превышают целевой показатель Резервного банка Индии (RBI) в 4%.

Рост стоимости продуктов питания в ноябре замедлился до 9,04% с 10,87% месяцем ранее. Коммунальные услуги подорожали на 2,87% (2,81% в октябре), тогда как топливо и электроэнергия подешевели на 1,83% (в октябре снижение составило 1,39%).

В помесячном выражении потребительские цены в Индии снизились на 0,15% после роста на 1,34% в октябре.