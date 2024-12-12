Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:30

Инфляция в Индии в ноябре замедлилась до 5,5%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Индии рост потребительских цен в ноябре замедлился по сравнению с октябрем, когда он достигал максимума с августа 2023 года.

По официальным данным, инфляция в ноябре составила 5,48% в годовом выражении по сравнению с 6,21% в октябре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал замедление инфляции до 5,5%.

Темпы повышения потребительских цен в стране превышают целевой показатель Резервного банка Индии (RBI) в 4%.

Рост стоимости продуктов питания в ноябре замедлился до 9,04% с 10,87% месяцем ранее. Коммунальные услуги подорожали на 2,87% (2,81% в октябре), тогда как топливо и электроэнергия подешевели на 1,83% (в октябре снижение составило 1,39%).

В помесячном выражении потребительские цены в Индии снизились на 0,15% после роста на 1,34% в октябре.

RBI Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа

В Минфине объяснили ограничение возможности крупных размещений акций недостатком спроса

Владельцу "Трехсосенских" пивзаводов вменили неуплату 3 млрд рублей налогов

МЭА отметило увеличение профицита на нефтяном рынке в 2025 г. в 1,4 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в 2024 году до 0,84 млн б/с

В Онтарио пригрозили прекратить подачу электроэнергии в США в ответ на пошлины Трампа

РФ готовится снять ограничения для новых денег нерезидентов на фондовом рынке, без деления по "дружественности"

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Африку на 35%

На "Мосбирже" рубль дешевеет к юаню на стабильных котировках нефти

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии91 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5539 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2053 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов517 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });