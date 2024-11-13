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Siemens Energy в IV финквартале сократил чистый убыток в 3,4 раза

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель энергетического оборудования Siemens Energy AG в четвертом квартале 2024 финансового года сократил чистый убыток в 3,4 раза, что оказалось лучше ожиданий экспертов.

В июле-сентябре чистый убыток компании составил 254 млн евро по сравнению с 870 млн евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, в среднем оценивали убыток компании на уровне 352 млн евро.

Квартальная выручка Siemens Energy увеличилась на 14,3% - до 15,013 млрд евро. Органический рост (без учета изменения курсов обмена валют и покупки/продажи активов) составил 16,6%.

Объем новых заказов компании подскочил на 42% и достиг 15,013 млрд евро.

Скорректированный убыток подразделения Siemens Gamesa, работающего в сфере ветрогенерации, уменьшился до 458 млн евро с 664 млн за тот же период предыдущего года. Убыток в целом за 2024 фингод составил 1,781 млрд евро против 4,347 млрд евро годом ранее. Siemens Energy по-прежнему ожидает, что данное подразделение выйдет на безубыточный уровень в 2026 фингоду.

Также Siemens Energy прогнозирует, что органический рост выручки в 2025 фингоду будет находиться в диапазоне 8-10%. При этом ожидается, что прибыль без учета разовых факторов будет примерно нулевой (по сравнению с 345 млн евро в прошлом фингоду).

Котировки акций Siemens Energy взлетели почти на 19% на торгах в среду. Капитализация компании за последние три месяца выросла на 86% (до 30,8 млрд евро), в то время как фондовый индекс DAX прибавил 6,8%.

Siemens Energy была образована в 2020 году в результате выделения в самостоятельную компанию бизнеса промышленного концерна Siemens AG в сфере производства оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций. Компания работает практически по всей энергетической цепочке: от производства энергии и ее передачи до хранения. Решения Siemens Energy включают технологии производства как традиционной, так и возобновляемой энергии, в том числе газовые и паровые турбины, работающие на водороде гибридные электростанции, генераторы и трансформаторы.

Компания представлена более чем в 90 странах, в ее штате более 92 тысяч сотрудников.

Siemens Energy Siemens Siemens Gamesa Германия
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