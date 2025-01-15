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В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже

В России могут ввести обязательную реализацию стройматериалов на бирже
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В России могут ввести обязательную реализацию на бирже не менее 10% базовых строительных материалов, пишет "Коммерсантъ".

Газета ссылается на копию письма Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) вице-премьеру Марату Хуснуллину, в котором выражена поддержка предложения Минстроя об обязательной реализации на бирже не менее 10% базовых стройматериалов, поставляемых крупными производителями на внутренний рынок.

Для остальных участников рынка мера может носить рекомендательный характер, но для поставщиков, которые работают с государственным заказом, это будет жесткая рекомендация.

Такая мера помогла сдержать цены на нефтепродукты в 2021-2022 годах, напоминает издание, но добавляет, что ее будет сложнее применить на рынке стройматериалов.

Стройматериалы заметно дорожают с 2020 года. Говорить о снижении этого тренда начали в конце 2023 года, когда "ДОМ.РФ" и ВЦИОМ представили результаты проведенного среди застройщиков опроса. Они выяснили, что доля застройщиков, фиксирующих рост цен на строительные материалы, начала снижаться.

СПбМТСБ Минстрой Марат Хуснуллин
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