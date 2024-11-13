Tencent в III квартале увеличил чистую прибыль на 47%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 47% - до 53,23 млрд юаней ($7,6 млрд) с 36,182 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, сообщается в его отчетности.

Операционная прибыль выросла на 20% и составила 53,333 млрд юаней. Рентабельность по этому показателю поднялась до 32% с 29% годом ранее.

Выручка повысилась на 8% и достигла 167,193 млрд юаней.

Опрошенные LSEG аналитики в среднем оценивали прибыль Tencent на уровне 46,18 млрд юаней при выручке в 167,8 млрд юаней.

В игровом сегменте выручка компании в июле-сентябре повысилась на 9% - до 82,7 млрд юаней. Без учета изменения курсов обмена валют подъем составил 11%.

Доходы в сегменте соцсетей выросли на 4% (до 30,9 млрд юаней), в сегменте финансово-технологических и бизнес-услуг - на 2% (до 53,1 млрд юаней), от онлайн-рекламы - на 17% (до 30 млрд юаней).

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец сентября составило 562 млн человек, увеличившись за год на 0,7%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 3% - до 1,382 млрд человек.

С начала 2024 года капитализация Tencent выросла на 37,5%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 16,3%.