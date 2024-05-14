Tencent увеличила чистую прибыль в I квартале в 1,6 раза

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. увеличил чистую прибыль в первом квартале в 1,6 раза, выручку - на 6%, сказано в пресс-релизе компании.

Чистая прибыль Tencent в январе-марте 2024 года составила 41,9 млрд юаней ($5,8 млрд) против 25,84 млрд юаней годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 35,61 млрд юаней.

Операционная прибыль без учета разовых факторов в минувшем квартале повысилась на 30%, до 58,6 млрд юаней, маржа по этому показателю подскочила до 37% с 30%.

Квартальная выручка Tencent составила 159,5 млрд юаней против 149,99 млрд юаней годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в 158,6 млрд юаней.

Выручка компании в зарубежном игровом сегменте в январе-марте увеличилась на 3%, до 13,6 млрд юаней, во внутреннем - снизилась на 2%, до 34,5 млрд юаней. Доход Tencent в сегменте соцсетей уменьшился на 2%, до 30,5 млрд юаней.

Выручка в сфере финансово-технологических и бизнес-услуг выросла на 7% - до 52,3 млрд юаней. Поступления от онлайн-рекламы подскочили на 26%, достигнув 26,5 млрд юаней.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец марта составляло 553 млн человек, что на 7% меньше, чем годом ранее. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat выросло на 3% - до 1,359 млрд человек.

В марте Tencent анонсировала buyback на сумму 100 млрд гонконгских долларов ($12,8 млрд) на 2024 год. В первом квартале компания выкупила 51 млн собственных акций на сумму 14,8 млрд гонконгских долларов.

С начала 2024 года капитализация Tencent выросла на 30%.