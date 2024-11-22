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Tencent в ноябре продавал акции Reddit, сократив свою долю на 28%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent в течение ноября продал значительный пакет акций американской Reddit Inc., владельца одноименного интернет-портала для общения.

По сообщению Tencent, во вторник она продала почти 655 тыс. бумаг Reddit по средней цене $133,76, в период с 14 по 18 ноября - около 882,6 тыс. акций по цене $129,38, в начале месяца - почти 1,5 млн бумаг по цене $132,19.

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В совокупности продажи на сумму около $400 млн сократили пакет Tencent примерно на 28%. Компания по-прежнему владеет более чем 7,75 млн акций Reddit, сообщает MarketWatch.

На закрытие торгов в четверг акции Reddit стоили $158,02, причем в ходе сессии они достигали рекордного максимума. Компания вышла на открытый рынок в марте этого года.

Tencent Reddit
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