Росстат отметил, что рост ВВП РФ в III кв. замедлился до 3,1% с 4,1% во II кв.

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в III квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении после роста на 4,1% во II квартале и на 5,4% в I квартале. Такую предварительную оценку за III квартал распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Данные Росстата оказались лучше расчетов Минэкономразвития (рост на 2,9%) и несколько ниже оценки ЦБ (рост на 3,2%).

"При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики. На рост ВВП в наибольшей степени повлияли: обрабатывающие производства (рост на 6,0% в III квартале); розничный товарооборот (6,0%); пассажирооборот (3,8%); оптовый товарооборот (3,2%); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (2,0%)", - говорится в комментарии Росстата к данным по ВВП за III квартал.

Более подробные данные по ВВП за III квартал Росстат представит 13 декабря.

Росстат не приводит динамики ВВП за январь-сентябрь 2024 года, из квартальных оценок следует, что ВВП РФ за 9 месяцев вырос на 4,2% (это чуть выше, чем оценивало Минэкономразвития на 4,0%).

В 2024 году российская экономика, по прогнозу ЦБ, вырастет на 3,5-4,0%. В 2025-2026 годах рост ВВП замедлится до 0,5-1,5% и 1,0-2,0% соответственно. В 2027 году ЦБ ожидает рост на 1,5-2,5%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП РФ в 2024 году на 3,9%, в 2025 году на 2,5%, в 2026 году на 2,6%, в 2027 году на 2,8%.

Расхождения прогнозов Минэкономразвития и ЦБ в росте ВВП РФ на 2025-2027 годы связаны с разными оценками потенциального роста, поясняла ранее заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. Банк России оценивает долгосрочный потенциальный темп роста ВВП в диапазоне 1,5-2,5%, в Минэкономразвития считают его более высоким.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по динамике ВВП РФ на 2024 год равен 3,7%, в 2025 году аналитики ожидают рост российской экономики на 1,9%.