Минэкономразвития повысило оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 4,2%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития после выхода данных Росстата за III квартал повысило свою оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь 2024 года до 4,2% с 4,0%, говорится в сообщении министерства.

Ведомство при этом подтвердило свой сентябрьский прогноз по росту ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9%.

"По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в 3-м квартале 2024 года составил 3,1%. С учетом этого уточнили оценку роста экономики за 9 месяцев: он составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сентябрьский прогноз роста ВВП в 3,9% по итогам 2024 года остается актуальным", - приводится в сообщении комментарий директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития РФ Льва Денисова.

Росстат в среду опубликовал предварительную оценку, что рост ВВП РФ в III квартале 2024 года составил 3,1% в годовом выражении после повышения на 4,1% во II квартале и на 5,4% в I квартале. Данные Росстата оказались лучше расчетов Минэкономразвития (рост на 2,9%) и несколько ниже оценки ЦБ (рост на 3,2%). Минэкономразвития в конце октября исходя из своих оценок за третий квартал предварительно оценивало рост ВВП РФ за январь-сентябрь на 4,0%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост ВВП России в 2024 году на 3,9%, в 2025 году на 2,5%, в 2026 году на 2,6%, в 2027 году на 2,8%.

По прогнозу ЦБ, ВВП РФ вырастет в 2024 году на 3,5-4,0%. В 2025-2026 годах подъем ВВП замедлится до 0,5-1,5% и 1,0-2,0% соответственно. В 2027 году ЦБ ожидает роста на 1,5-2,5%.

Расхождения прогнозов Минэкономразвития и ЦБ в росте ВВП РФ на 2025-2027 годы связаны с разными оценками потенциального повышения, поясняла ранее заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова. Банк России оценивает долгосрочный потенциальный темп роста ВВП в диапазоне 1,5-2,5%, в Минэкономразвития считают его более высоким.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по динамике ВВП РФ на 2024 год равен 3,7%, в 2025 году аналитики ожидают роста российской экономики на 1,9%.