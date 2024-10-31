В Минэкономразвития объяснили расхождение с прогнозом ЦБ о росте ВВП

Ведомства по-разному оценивают вероятности разных сценариев

Фото: Олег Яковлев/RBC/TASS

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Банк России по-разному прогнозируют наиболее вероятные сценарии роста экономики страны в ближайшие три года, что связано с разными оценками потенциального роста, министерство считает, что он выше 1,5-2%, заявила в Госдуме заместитель министра экономического развития Полина Крючкова.

Прогнозы Минэкономразвития и ЦБ в базовых сценариях роста российской экономики на ближайшие три года значимо отличаются. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025 году на 2,5%, в 2026 году - на 2,6%, в 2027 году - на 2,8%. ЦБ в своем базовом варианте в 2025 году ожидает рост экономики в интервале 0,5-1,5%, в 2026 году - 1-2%, в 2027 году - 1,5-2,5%.

"Что касается вопроса соотношения прогнозов Банка России и правительства. Фактически дезинфляционный сценарий Банка России крайне близок к базовому сценарию правительства. На самом деле этот вопрос вероятностей. Мы считаем, что вероятность этого сценария выше. Банк России допускает такой сценарий и считает, что он реалистичный, но более вероятным считает другой. У нас также есть консервативный сценарий, который что-то среднее между инфляционным и кризисным сценарием Банка России, но мы его тоже считаем маловероятным", - прокомментировала Крючкова расхождения в выборе базовых сценариев правительства и ЦБ.

"От чего зависит этот вопрос вероятностей - зависят они от сложного вопроса - оценки соотношения потенциала роста российской экономики и того, что можно считать перегревом, от соотношения потенциального предложения и потенциального спроса. С нашей точки зрения, действительно, потенциал экономики скорее всего несколько выше. По нашей оценке, потенциальный рост составляет не 1,5-2,0%, а выше", - продолжила она.

"У нас последние годы очень быстро растут инвестиции, которые так или иначе должны давать отдачу. Статистика показывает достаточно здоровый инвестиционный рост - сначала основный прирост был в зданиях и сооружениях, потом он сдвинулся в сторону машин и оборудования, материальных активов. Второй момент - рост производительности труда, сейчас у бизнеса появились жесткие стимулы к повышению производительности труда (на фоне дефицита кадров - ИФ), и резервы здесь крайне большие. Поэтому мы считаем, что потенциальное развитие на длительном горизонте может быть выше", - объяснила она позицию Минэкономразвития о более высоком росте экономики, чем по оценке ЦБ.

Другим важным вопросом, который является предметом обсуждения, по словам Крючковой, является "воздействие ДКП на сторону предложения с учетом сложившейся структуры экономики России".

"Воздействие на спрос хорошо изучено и понятно, а вот воздействие на предложение - оно разнообразно. Потому что воздействие в высококонкурентной отрасли оно безусловно здоровое, стимулирует конкуренцию. Но вопрос в воздействии на сторону предложения в монополизированной отрасли, а мы понимаем, что в силу объективных причин уровень конкуренции в последние два года несколько снизился. Вопрос - означает ли это, что должен как-то меняться подход к ДКП? Скорее нет, скорее возникает задача развития конкуренции в соответствующих отраслях, а это сложная совместная задача правительства и Банка России", - сказала замглавы Минэкономразвития.