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Foxconn во II квартале увеличила выручку на 19%, до рекорда

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, в июне нарастила выручку на 16% в годовом выражении - до 490,725 млрд новых тайваньских долларов ($15,14 млрд), говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, выручка за весь второй квартал увеличилась на 19%, до рекордных для этого периода 1,551 трлн долларов.

Июньский рост компания связывает с результатами сегмента облачных вычислений и сетевых технологий на фоне высокого спроса на серверы для приложений искусственного интеллекта (ИИ).

В третьем квартале она ожидает повышения выручки как в годовом, так и в квартальном сопоставлении.

Котировки акций Foxconn по итогам торгов в понедельник поднялись на 5,6%. Отчетность была опубликована после окончания торгов в пятницу.

Foxconn Apple Тайвань
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