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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn

Власти КНР проводят проверки на предприятиях тайваньской Foxconn
Фото: Pictures Ltd./Corbis via Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти КНР проводят проверки на китайских предприятиях тайваньской Foxconn Technology, сообщает газета Global Times.

По данным источников издания, налоговые органы провели проверки на заводах компании в провинциях Гуандун и Цзянсу, а регулятор в сфере природных ресурсов - на предприятиях в провинциях Хэнань и Хубэй.

Foxconn заявила, что будет сотрудничать с регуляторами.

"Соблюдение законов и регулятивных норм является базовым принципом работы компании по всему миру, - говорится в заявлении компании. - Мы будем активно сотрудничать с соответствующими органами власти".

В статье Global Times приводятся слова эксперта, который отмечает, что тайваньским компаниям, включая Foxconn, необходимо "брать на себя социальные обязательства и играть положительную роль в мирном развитии отношений КНР и Тайваня".

Основатель Foxconn Терри Гоу в августе объявил о намерении баллотироваться на пост президента Тайваня в качестве независимого кандидата на выборах, которые пройдут в январе 2024 года.

Гоу покинул пост главы Foxconn четыре года назад, а в сентябре вышел из совета директоров компании, но сохраняет за собой 12,5% ее акций, отмечает газета Financial Times.

Судя по опросам общественного мнения, Гоу отстает от трех других кандидатов на пост президента, его поддерживает порядка 7% избирателей.

Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контракту и сборщиком устройств американской Apple Inc.

Foxconn Китай Тайвань
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