ЦБ с 2025 г. ужесточит ограничения на покупку иностранных бумаг для "неквалов"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Неквалифицированные инвесторы с 1 января 2025 года не смогут приобретать иностранные ценные бумаги, за исключением стран Евразийского экономического союза и международных финансовых организаций, которые учитываются в инфраструктуре ЕАЭС. Соответствующее указание Банка России, зарегистрированное Минюстом, опубликовано на сайте регулятора.

Также только квалифицированные инвесторы смогут приобретать производные финансовые инструменты на такие активы, при исполнении которых происходит их реальная поставка.

ЦБ опубликовал проект соответствующего указания летом 2024 года. Предыдущее указание регулятора, вступившее в силу с 1 октября 2023 года, предполагало, что неквалифицированные инвесторы могут приобретать иностранные бумаги, если их эмитенты не зарегистрированы в недружественных странах, а выплаты по ним не идут через недружественную инфраструктуру.