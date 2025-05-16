ЦБ не рассматривает снятие ограничений "неквалам" на инвестирование в иностранные акции

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Банк России сейчас не рассматривает возможность снятия действующих ограничений для неквалифицированных инвесторов по вложениям в иностранные ценные бумаги, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы не рассматриваем в настоящее время этот вопрос. Нам представляется, что те риски, которые сегодня существуют с точки зрения приобретения неквалифицированными инвесторами иностранных ценных бумаг, крайне высоки. Мы считаем, что для того, чтобы инвестор не попадал в неприятную ситуацию, связанную с блокировкой этих ценных бумаг, такого рода полномочия в обратную сторону предоставлять необходимости нет", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2025".

Банк России ранее ограничил для неквалифицированных инвесторов возможность приобретения иностранных ценных бумаг, за исключением выпущенных эмитентами из стран Евразийского экономического союза и международными финансовыми организациями, которые учитываются в инфраструктуре ЕАЭС.