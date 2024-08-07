ЦБ хочет с 2025 г. ужесточить ограничения на покупку иностранных бумаг для "неквалов"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Банк России подготовил проект указания, согласно которому неквалифицированные инвесторы с 1 января 2025 года не смогут приобретать бумаги эмитентов иностранных государств, за исключением стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Бумаги эмитентов, зарегистрированных в иностранном государстве, а также иностранные государственные ценные бумаги будут предназначены только для квалифицированных инвесторов, говорится в опубликованном документе. Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать бумаги эмитентов, зарегистрированных в странах ЕАЭС, при условии, что выплаты по ним идут через инфраструктуру этих стран или РФ.

"Проект подготовлен в целях защиты неквалифицированных инвесторов от негативных последствий, связанных с ограничениями на распоряжение иностранными ценными бумагами и реализацию прав по ним в случае совершения иностранными государствами и лицами недружественных действий в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что указание вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно действующему указанию ЦБ, вступившему в силу с 1 октября 2023 года, неквалифицированные инвесторы могут приобретать иностранные бумаги, если их эмитенты не зарегистрированы в недружественных странах, а выплаты по ним не идут через недружественную инфраструктуру.

С января 2024 года правительство ввело запрет на покупку любых иностранных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).