Citi снизил краткосрочный прогноз цен на медь на 10% до $8500 за тонну

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Аналитики Citi Research снизили краткосрочный прогноз цен на медь на 10% - до $8,5 тысячи за тонну с $9,5 тысячи.

Сохранение напряженности в торговле между США и Китаем в сочетании с более слабым, чем ожидалось, экономическим ростом экономики КНР, вероятно, приведут к сокращению мирового спроса на медь, объяснили эксперты.

По их прогнозу, медь в среднем будет стоить $9 тысяч за тонну в четвертом квартале.

Цены на медь на Лондонской бирже металлов в ходе торгов в четверг опустились ниже отметки $9 тыс. за тонну впервые более чем за два месяца (с 5 сентября). Котировки декабрьских контрактов на Шанхайской фьючерсной бирже упали на 2,1% - до 73,16 тысячи юаней за тонну ($10 103), что является самым низким уровнем с 12 сентября.

Никель подешевел на 0,6% - до $15,67 за тонну, что является минимумом за 15 недель. За последние четыре недели он потерял около 10% стоимости, отмечает Trading Economics.

Цена цинка в четверг упала на 2,4% - ниже $2,9 тысячи за тонну, олова - на 3,4%, до $30,2 тысячи за тонну.